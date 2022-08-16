هيثم سعيد يشدو في مهرجان Jmilah ويطلق «صفحة جديدة»

يستعد الفنان هيثم سعيد لإحياء حفل في الدورة الـ16 لمهرجان Jmilah في ولاية سطيف بالجزائر، والذي يقام في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ويتزامن هذا مع الاستعداد لإطلاق فيديو كليب أغنيته الجديدة «صفحة جديدة» من كلمات نور عز العرب وألحان شادي حسن وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.

هيثم سعيد يطرح أغنية «صفحة جديدة»

كان هيثم سعيد، قد أهدى أغنية وطنية جديدة للشعب المصري، بعنوان «بصوت مصري»، وتولت المخرجة بتول عرفة تصوير الأغنية، وجرى طرحها عبر موقع «يوتيوب»، فضلا عن بعض المنصات الرقمية والتليفزيونية والإذاعية.

هيثم سعيد يشدو في مهرجان بولاية سطيف

«بصوت مصري» كلمات محمد حسن معوض، ألحان عمرو صفاء، توزيع عمر إسماعيل، ميكس وماستر عمار خاطر.

كان هيثم سعيد قد نعى مؤخرا الفنان جرير منصور الذي كان أحد أبطال مصر في السباحة، وأيضا أحد الفنانين الذين شاركوا الزعيم عادل إمام في أفلامه الشهيرة، ونشر هيثم سعيد صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا: «توفى إلى رحمه الله الفنان مهندس جرير منصور واللي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفره.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جدا على المستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».