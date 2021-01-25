هيثم سعيد يشدو لمصر بـ«بصوت مصري» مع بتول عرفة.. «فيديو»

أهدى المطرب الشاب هيثم سعيد، أغنية وطنية جديدة للشعب المصري، بعنوان «بصوت مصري»، وتولت المخرجة بتول عرفة تصوير الأغنية، وجرى طرحها عبر موقع «يوتيوب»، فضلا عن بعض المنصات الرقمية والتليفزيونية والإذاعية.

الحب والفخر والاعتزاز بمصر وجمالها وشعبها، عكستها هذه الأغنية بالصوت والصورة، حيث تولت المخرجة بتول عرفة تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، مستعينة بمشاهد من الحياة اليومية المصرية.

«بصوت مصري» كلمات محمد حسن معوض، ألحان عمرو صفاء، توزيع عمر اسماعيل، ميكس وماستر عمار خاطر.

وكان المطرب هيثم سعيد، ظهر مؤخرًا مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وقال خلال اللقاء بأن زوجته كارلا حاولت أن تتعلم فن الطبخ، ولم تعرف خاصة وأنها تأكل بسيط للغاية، لذا لم تتعلم الطبخ.

وأضاف سعيد: «أنا من يقوم بتجهيز الطعام والطبيخ، لأني أحب الطبيخ جدًا، حيث أننى عشت كثيرًا بمفردي قبل الزواج، وأعرف فن الطبيخ بحرفية».

وأردف: «زوجتي بطبعها لا تحب الطعام المصري وتأكل دائمًا الطعام اللبناني، بينما أنا أقوم بتجهيز الطعام لنفسي وأتناوله»، مشيرًا إلى أنه يقوم بعمل توازن بين عمله فى الغناء وتجهيز الطعام في الفترة الصباحية، حيث يقوم بتجهيز طعام ليومين أو ثلاثة أيام.

وكان هيثم طرح في نهاية العام الماضي، أغنية من ألبومه الجديد المنتظر، بعنوان «أكتر»، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان أحمد يوسف، وتوزيع مونتي، ويستعد حاليًا لطرح عدد كبير من الأغنيات الجديدة.