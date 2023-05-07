مصر تعفي السفينة المشاركة في إنقاذ خزان صافر باليمن من رسوم عبور قناة السويس

في إطار السعي للمساهمة في المساعي الدولية لتسوية الأزمة اليمنية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، أعلنت مصر إعفاء هيئة قناة السويس سفينة الخدمات والإنقاذ التي ستساهم في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر الموجود قبالة السواحل اليمنية من رسوم عبور القناة خلال رحلة الذهاب للشواطئ اليمنية، وذلك كمساهمة من مصر في الجهود الدولية ذات الصلة.

جهود مصر للإسراع في حل الأزمة

كان وزير الخارجية بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك، أعرب عن استعداد مصر لدعم الجهود الدولية للإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر، وتفادي أية تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة قد تنجم عن عدم التعامل مع هذا الوضع، بما في ذلك مساهمة هيئة قناة السويس بما لديها من خبرات وإمكانات في هذه العملية.

وخلال الزيارة التي قام بها ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن والمعني بالشئون الإنسانية الشهر الماضي، عقد المسئول الأممي مباحثات مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ومسئولي هيئة قناة السويس لبحث سبُل التعاون بين الأمم المتحدة والهيئة في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر.

تقدير من قبل المانحيين

وأعلن السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية عن هذا الإعفاء الذي كان محل تقدير كبير من المانحين الدوليين، خلال مشاركته يوم 4 مايو الجاري نيابة عن السيد وزير الخارجية، في الاجتماع الافتراضي الذي عُقد بدعوة من المملكة المتحدة وهولندا وبالتعاون مع الأمم المتحدة والذي ناقش حشد التمويل للخطة الأممية ذات الصلة بالتعامل مع الخزان النفطي صافر.

أهمية التعاون مع الهيئة الإقليمية

وأكد النائب خلال الاجتماع على أهمية التعاون والتواصل مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية ومقره مدينة الغردقة واطلاعهما على سير عملية الإنقاذ، للاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما في هذا المجال، ولتنفيذ تلك العملية بما يحافظ على البيئة البحرية في المنطقة.