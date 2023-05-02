الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع جمهورية اليمن

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق الركن محسن محمد حسين الداعري، وزير دفاع جمهورية اليمن، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد وزير دفاع جمهورية اليمن، بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادةالقوات المسلحة للبلدين.