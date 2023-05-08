جامعة الدول العربية: يجب بدء مسار سياسي وتفاوضي في السودان

قال السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ الدولة المصرية تتواصل مع طرفي الأزمة في السودان، إلى أن الجامعة عقدت اجتماعا على مستوى المندوبين في اليوم التالي للأزمة، مشددًا على أن الحرب مدمرة.

الأزمة خطيرة

وأضاف «رشدي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «نعرف إلى مدى هذه الأزمة خطيرة، والأولوية فيها لوقف إطلاق النار، بحيث يبدأ مسار سياسي وتفاوضي وحوار، وهناك مجموعة اتصال مكونة من مصر والسعودية، للتواصل مع طرفي الأزمة والأطراف الأخرى ذات الصلة».

أطراف مختلفة في الأزمة السودانية

وتابع المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية: «الأزمة السودانية فيها أطراف مختلفة، ولهم تأثيرات على الأرض في واقع الأزمة، وأي مسار للحل، لابد أن يشمل التواصل مع هذه الأطراف المؤثرة، وجرى تكليف لجنة للتواصل مع طرفي الأزمة وأي أطراف أخرى لها تأثير على مجريات هذه الأزمة».