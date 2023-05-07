اقرأ غدا في عدد «الوطن».. السيسي يوجِّه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان

اقرأ غدا في عدد «الوطن».. السيسي يوجِّه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان
كتب:
أحمد شوقي
07:54 م | الأحد 07 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين..
الصفحة الأولى
- «الوطن» تفتح ملف تطوير المجالس المحلية «المحليات.. نبض الشارع»
- «محليات النواب»: غيابها عبء على البرلمان.. وأولوية لقانون جديد يدعم اللامركزية ويقضي على الفساد
- مقرِّر لجنة المحليات: الأكاديمية الوطنية للتدريب و«التنسيقية» ساعدتا في تأهيل الشباب سياسياً
- «السيسي» يوجِّه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان.. وتوفير الخدمات في المعابر
- بسطاء يرسمون الفرحة على الوجوه.. وعلماء دين: الفضائل والحب هما باب الله الأعظم للسعادة
- الرئيس: جهود حثيثة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة يعيد الأمن والاستقرار للسودان
- خبراء: تقدير الموظفين ينشر روح البهجة فى العمل ويزيد الإنتاجية.. ويمكن تنشيط هرمون السعادة بالتنزه فى الطبيعة ومساعدة المحتاجين
- «السناوي» متطوع متخصص في إسعاد الأيتام وأطفال «57» ومرضى «العباسية».. و«نوار» مساحة فنية للغناء وتعلم العزف فى وسط البلد
- «من القاهرة».. سوريا تعود لـ«بيت العرب»
- مصر: الحل السياسي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة ويجب تفعيل الدور العربي لمعالجة قضايانا بأنفسنا
- «المصرى للشئون الأفريقية»: تحركات «الرباعية العربية» حسمت قرار العودة دون تصويت
- خبراء: القرار يمهد للم شمل الفرقاء.. وإزالة آثار الحرب قد تتطلب فترة زمنية من 3 إلى 7 سنوات
- مصر: استقبلنا 57 ألف سودانى.. وأسهمنا فى إجلاء 4 آلاف أجنبى
- «شكرى» يحذر من تدهور الأوضاع.. و«أبوالغيط»: وقف إطلاق النار يمنع التقسيم
الصفحة الثانية
- هنا دمشق من القاهرة سوريا تعود لـ«بيت العرب»
- مصر: الحل السياسي سبيل تسوية الأزمة.. وتفعيل الدور العربي لقضايانا
- «شكري»: حذرنا من تداعيات الصراع المسلح في الأراضي السورية ومحاولة الحسم العسكري ولم تلق هذه التحذيرات آذاناً مصغية
- خبراء: قرار صائب يمهد لـ«الوحدة» ولمّ شمل الفرقاء السوريين
- «بيومى»: إزالة آثار الحرب قد تتطلب فترة زمنية من 3 إلى 7 سنوات.. و«منى»: القرار يسهم فى إبعاد الأطراف الخارجية التى أشعلت الأزمة
- السفير صلاح حليمة: خطوة مهمة لمعالجة الأزمة السورية فى إطار عربى وإعادة بناء الثقة بين الدول العربية
- نائب رئيس «المصري للشؤون الأفريقية»: تحركات «الرباعية العربية» حسمت قرار العودة دون تصويت
- العودة مرتبطة ببعض المحددات المتوافق عليها لإزالة كل مسببات تعليق العضوية بالجامعة
الصفحة الثالثة
- «الوطن» تفتح ملف تطوير المجالس المحلية المطروح على طاولة الحوار «8»
- المحليات «عصب الإصلاح» في الشارع
- «صياغة قانون جديد والتحول نحو اللامركزية ومواجهة الفساد»
- «السجينى»: القانون أحد مطالب الأحزاب السياسية ويقضى على البيروقراطية.. و«الفيومى»: يجب مراجعة التشريعات القديمة وغياب المحليات عبء على النواب
- الأحزاب تطرح رؤيتها حول انتخابات المحليات: نستعد للمنافسة بقوة
- «الوفد»: صياغة قانون جديد للإدارة المحلية و«التجمع»: تأهيل كوادر شبابية لعلاج الثغرات
- سمير عبدالوهاب: الأكاديمية الوطنية للتدريب وتنسيقية الأحزاب ساعدتا فى تأهيل الشباب سياسياً خلال سنوات غياب المجالس المحلية
- مُقرِّر لجنة المحليات بـ«الحوار»: نسعى لإجراء انتخابات المجالس المحلية فى أسرع وقت
- نناقش كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة المحلية لتمكين المواطنين من مساءلة أعضاء المجالس والقيادات التنفيذية
الصفحة الرابعة
- «التخطيط»: «حياة كريمة» تهدف للقضاء على الفقر وإطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات
- «كمالى»: 7 عناصر لتحقيق رؤية «2030» أهمها تحقيق التقدم التكنولوجى وتعزيز التحول الرقمى وتهيئة بيئة تشريعية مناسبة
- «منى»: «شراكات من أجل التنمية المستدامة» منصة إلكترونية للتفاعل مع كل الأطراف وتضافر الجهود لتحقيق التنمية
الصفحة الخامسة
- صُنّاع السعادة بسطاء يرسمون الفرحة على الوجوه
- خبراء علم نفس: يمكن تنشيط هرمون السعادة بالتنزه ومساعدة المحتاجين
الصفحة السادسة
- «السناوى».. متطوع متخصص فى إسعاد الأيتام و«أطفال 57» ومرضى «العباسية» ودعمهم معنوياً
- «نوار».. مساحة فنية للغناء وتعلم العزف فى وسط البلد
- «هالة» تنصح: قاومى الاكتئاب بالتدوين والتأليف.. و«اكتبى سعادتك»
- «ربيع»: هدف المكان إضفاء البهجة على مرتاديه.. وبإمكانات بسيطة قررنا إنشاءه
- «عاطف».. «فاعل خير» أسس مبادرة لتجهيز العرائس فى قرى الجيزة
- خبراء تنمية بشرية: تقدير الموظفين ينشر روح البهجة فى العمل ويزيد الإنتاجية
الصفحة السابعة
- مراكب السعادة.. أطفال النوبة يُحيون تراث الأجداد فى أسوان
- رسم البسمة بالبلالين «كل طفل يستحق فرحة»
- تلوين الفخار.. مبادرة لتعليم الرسم والتذوق الفنى بـ«طحانوب»
-أساتذة «اجتماع»: المبادرات تنمى مشاعر السعادة.. وتدعم «المواطنة والتكافل»
- «عز الدين»: السعادة الحقيقية فى رضا الإنسان عن حياته وتختلف من شخص لآخر.. و«خضر»: أنشطة «حياة كريمة» مصدر سعادة للأكثر احتياجاً
- علماء دين: «الفضائل والحب» هما باب الله الأعظم لتحقيق السلام والسعادة
الصفحة الثامنة
- «صفحة الترجى».. تغييرات فى التشكيل الأساسى للأهلى أمام بطل تونس.. و3 لاعبين يقتربون من الرحيل نهاية الموسم
- الظهور الأول.. 4 مباريات فى دور الـ32 لكأس مصر فرق الممتاز ترفع شعار «الحذر مطلوب»
- الزمالك يرحب بعودة محمود علاء.. والفريق يختتم اليوم استعداداته لمواجهة بروكسى بكأس مصر
- «الأمل يتجدد».. ليفربول يقترب من أوروبا مجدداً.. أرقام قياسية بالجملة لمحمد صلاح.. و«كلوب» يتوقع وظيفته بعد الاعتزال