الغرفة التجارية: الأوضاع في السودان وأوكرانيا تؤثر على سوق اللحوم بمصر

كشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أوضاع سوق اللحوم في مصر، والتي أكد أنها تتأثر بالأوضاع العالمية، مثل الأزمة الراهنة في السودان، وكذلك الأزمة الأوكرانية.

وذكر نائب رئيس شعبة القصابين، في تصريحات له اليوم الأحد، أن الأوضاع الراهنة في كل من السودان وأوكرانيا، تؤثر بشكل قوي على سوق اللحوم في مصر، نظراً لأن الدولتين ضمن الموردين الأساسيين الذين تعتمد عليهم مصر في تدبير احتياجاتها من اللحوم.

مصر تنتج 40% من احتياجات اللحوم

وأشار «عبدالباسط» إلى أن مصر تنتج حالياً نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم، بينما يتم استيراد نسبة 60% من الخارج، الأمر الذي يسمح بتأثير تطورات الأوضاع على الصعيد العالمي، على إمدادات اللحوم في مصر، سواء رؤوس الماشية الحية أو المذبوحة.

أهمية السيطرة على مستوردي العجول

وتابع نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم يعمل على تعزيز سيطرة أصحاب رؤوس الأموال والمستوردين على السوق، مشيراً إلى أن بعض الجزارين خرجوا من ذلك المجال.

وطالب «عبدالباسط» بأهمية السيطرة على مستوردي العجول، والعمل على تحديد هامش ربح، من أجل الحفاظ على العاملين في هذا القطاع.