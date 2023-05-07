النائب هشام الحصري: ملف الزراعة شهد اهتما كبيرا في الحوار الوطني

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، أنه بعد التحديات التي واجهت العالم كله من جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، نقصت إمدادات الغذاء وزاد الطلب عليه وارتفع سعره.

وأضاف «الحصري» خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «الزراعة على رأس أولويات كل الدول ومنها مصر نظرا للزيادة السكانبة ومحدوية الأراضي المتاحة».

توسيع الرقعة الزراعية رأسيا

وتابع: «سنساعد في توسيع الرقعة الزراعية رأسيا وأفقيا، بحيث تزيد الإنتاجية عن طريق توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، وتوفير البند اللازم وإيجاد حزم تمويلية لتشجيع الزرعة.

تطوير التعاونيات

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تطوير التعاونيات، لافتًا إلى مشاركة عدد كبير من المتخصصين وأساتذة المجتمع في النقاشات، كما أن الاقتراحات تدور حول زيادة الإنتاجية: «نسعى إلى استغلال كل قطرة مياه بالشكل الأمثل لأن قضية المياه مهمة جدا، وستكون كل الآراء المقدمة للحوار الوطني محل الاعتبار».