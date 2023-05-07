عماد الدين حسين: الشعب لا يتخيل قيمة وأهداف الحوار الوطني حتى الآن

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الشعب يعرف بوجود الحوار الوطني ولكن الجميع لا يعرفون قيمته وأهدافه.

لجنة الاستثمارات هدفها الوحيد توفير فرص عمل

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي محمود السعيد، أن الناس لا تدرك أن لجنة التضخم تناقش غلاء الأسعار، كما أن لجنة الاستثمارات العامة والخاصة هدفها الوحيد والأساسي والمبدئي توفير فرص عمل، وتحقيق مزيد من التصدير وتقليل الاستيراد.

هناك سوء فهم كبير لهذا المحور

وأوضح أن «الحوار الوطني» يولي أهمية للمحور السياسي، فكلما كان لدينا أحزاب قوية كان لدينا مزيد من الخدمة من الناس بعيدا عن الجماعات المتطرفة والإرهابية.

وتابع أن هناك سوء فهم كبير لهذا المحور، ويظن أنه يعني موضوعات طرفية وخلافات سياسية.

وأردف: لو عملنا قانون انتخابات قوي وسرعنا بإجراء الانتخابات المحلية يساهم ذلك في حل الأزمة الاقتصادية التي تمس جموع المواطنين.