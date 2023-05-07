جمال رائف: الحوار الوطني نقطة تلاقي القوى المختلفة من أجل بناء الجمهورية الجديدة

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن الحوار الوطني نقطة انطلاق ونقطة تلاقي للقوى الوطنية، من أجل استكمال المسار وبناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنّ هذا الحوار يحتاجه الشارع المصري، كما أن الإرادة السياسية داعمة له، وهذا أمر بالغ الأهمية.

جهود مبذولة لإنجاح الحوار الوطني

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»: «على مدار عام، رأينا الكثير والكثير من الجهود، بداية من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الحوار مرورا بتشكيل الأمانة العامة والأمانة الفنية وإيجاد الأجندة الخاصة بالموضوعات المطروحة للنقاش واختيار المقررين والمقررين المساعدين».

تحضيرات استغرقت عاما كاملا

تابع الكاتب الصحفي، أنّ الكثير من الخطوات استغرقت عاما كاملا، حتى يكون الحوار أكثر ترتيبا، ويكون له سياق منظم، يستطيع من خلاله الحضور والمشاركون في الحوار، الخروج من الحوار بتوصيات وقرارات، وأمور تمكن الدولة المصرية من إيجاد حلول مبتكرة وحلول غير تقليدية للكثير من الأزمات غير التقليدية مثل الزيادة السكانية، كما فرضت المتغيرات الدولية والإقليمية تحديات جديدة ومستجدة على الداخل المصري وكل دول العالم.