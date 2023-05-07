«الخارجية»: «شكري» يزور النيجر وتشاد غدا لبحث الأزمة السودانية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري يتوجه غدا إلى تشاد والنيجر من الاهتمام والحرص من دول جوار السودان على حل الأزمة السودانية في أسرع وقت.

وقف دائم لإطلاق النار

وأضاف «أبو زيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه من هنا كانت المبادرة لوزير الخارجية حاملا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسي تشاد وجنوب السودان للتشاور في إطار التشاور والتنسيق للتعامل مع الأبعاد المختلفة من هذه الأزمة ووقف إطلاق النار دائم ومستدام ولا يمكن انتهاكه.

وأشار إلى أنه يتضمن أيضا كيفية ضمانة الحماية للشعب السوداني ووصول المساعدات الإنسانية والعاملين في هياكل الإغاثة، وضمان ممرات آمنة، والتشاور بشأن العبور عبر الحدود وتنسيق الإجراءات عبر الحدود، التعامل مع الأعداد الكبيرة من الوافدين من الجانب السوداني والتنسيق مع الأطر المختلفة.

توجيه بوصلة الاتحاد الأفريقي

ولفت إلى أن جنوب السودان عضوا في تجمع الإيجاد، الذي يطلع بدور مهم، والدول الثلاثة أعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومصر شاركت في اجتماعات الاتحاد الأفريقي وكان لها دور مهم في توجيه بوصلة الاتحاد للتعامل مع الأزمة السودانية اتساقا مع الرؤية المصرية وهي وحدة السودان واعتبارها أزمة داخلية وعدم التدخل في الشأن السوداني.