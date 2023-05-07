السعودية تلغي أفضلية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

عملت السعودية على إلغاء أفضلية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في البلاد بعد انتشار مشكلات تقنية في البلاد، وسط ضغط عالٍ وكبير على نظام تسجيل الطلاب المستجدين ومرحلة رياض الأطفال.

سبب إلغاء أفضلية تسجيل طلاب الصف الأول في السعودية

وبحسب وزارة التعليم السعودية، وقع في نظام تسجيل الطلاب المستجدين خلل تقني، ما أدى إلى إلغاء أفضيلة تسجيل طلاب الصف الأول في السعودية، وتواجد طابور انتظار كبير تجاوز 100 ألف منتظر، وزاد الوقت المخصص للانتظار عن ساعة كاملة عن الوقت المخصص للتسجيل، وقد بدأت اليوم الأحد عملية تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1445هـ، من خلال الموقع الإلكتروني.

إلغاء الأفضلية تسجيل طلاب الصف الأول في السعودية

وألغت وزارة التعليم في السعودية أفضلية التسجيل المبكر في ‫الصف الأول الابتدائي، ويرتكز القبول على نقاط المفاضلة للطالب سواء كان التسجيل كان أول يوم أو بعد 10 أيام عن أن يتم الإعلان عن نتائج القبول بتاريخ 1444/11/15هـ، يشار إلى أن الوزارة كشفت عن موعد التسجيل الإلكتروني في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية، بداية من اليوم الأحد ويستمر حتى 28 شوال الجاري.

وكانت المملكة العربية السعودية أشارت إلى أنه يتم التقديم لطلاب الصف الابتدائي عبر نظام نور الإلكتروني، وسيتم التسجيل عبر رابط جديد يرسل إلى ولي الأمر عند بلوغ الطفل السن القانونية للتسجيل بالمدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي 1445.