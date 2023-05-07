42 وظيفة مطلوبة للعمل في السعودية.. التقديم والشروط

استعرض موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير الوظائف، حاجة بعض شركات العمالة في الخارج لموظفين للسفر للعمل خارج مصر في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات.

وظيفة مهندس إنتاج أثاث خشبي

اسم الشركة: روميح ديزاين.

مقر العمل: القصيم- المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسؤول أول حسابات عامة

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم لـ الوظيفة: المقطم- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة- المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500- 4000 ريال سعودي.

وظيفة مدير البنيه الاساسية في قسم الحاسبات والمعلومات

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم للوظيفة: المقطم- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 6- ‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الحاسبات والمعلومات/ الذكاء الاصطناعي).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 6000- 8000 ريال سعودي.

وظيفة نجار

اسم الشركة: الشركة العالمية للنظم والتصميم والمقاولات المحدودة.

مقر التقديم للوظيفة: 15 مايو- الازبكية- البساتين- التبين- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 35 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني ديكور

اسم الشركة: الشركة العالمية للنظم والتصميم والمقاولات المحدودة.

مقر التقديم للوظيفة: 15 مايو- الازبكية- البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 35 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة موظف حاسبات وشبكات IT

اسم الشركة: شركه نسيم الأخوة.

مقر التقديم للوظيفة: الدقي- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 11.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندسين بنية تحتية طرق

اسم الشركة: شركه نسيم الأخوة.

مقر التقديم للوظيفة: الدقي- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 11.

سنين الخبرة: 6 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة نجار اثاث

اسم الشركة: روميح ديزاين.

مقر التقديم للوظيفة: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس خبرة في اعمال المباني الحديدية

اسم الشركة: شركه نسيم الاخوه.

مقر التقديم للوظيفة: الدقى - الجيزة.

سنين الخبرة: 8 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مراقب معماري

اسم الشركة: روميح ديزاين.

مقر التقديم للوظيفة: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.