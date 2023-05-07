أمطار السعودية تضرب عددا من المناطق.. ورياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة

تشهد المملكة العربية السعودية، سقوط الأمطار على عدد من المناطق في المملكة، في ظل استمرار لحالة الطقس الممطر التي تشهدها المملكة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران وعدد من المناطق الأخرى في المملكة بأمطار السعودية، اليوم الأحد، وفقًا لما أوضح المركز الوطني السعودي للأرصاد اليوم.

وفى التفاصيل بشأن أمطار السعودية، حذر المركز الوطني السعودي للأرصاد اليوم، من هطول أمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على «مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة».

أمطار السعودية

فيما حذر المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع

كما تشهد منطقة الباحة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

فيما شهدت أجزاء واسعة من منطقة عسير اليوم، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

أمطار غزيرة على منطقة عسير

وشملت الأمطار محافظات سراة عبيدة والحرجة وأحد رفيدة ومراكز وادي بن هشبل وجنوب محافظة بيشة، إضافة إلى شمال مدينة أبها ومركز السودة وعقبة الصماء التي تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة المرور خلالها لبضع ساعات.

وشهدت منطقة جازان هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.