المتر يصل لـ20 ألف جنيه.. ساقية «أبو شعرة» الأولى في إنتاج السجاد اليدوي

بأنامل ذهبية نجح أبناء قرية «أبو شعرة» أن تكون إحدى القلاع الصناعية في محافظة المنوفية، وتنتج أجود أنواع السجاد اليدوي غالي الثمن، والذي يصل سعر المتر فيه إلى 20 ألف جنيه في السجاد الحرير، بينما أقل متر في السجاد اليدوي لا يقل عن 5 آلاف جنيه.

وقال حمادة الشوري أحد أصحاب الورش في ساقية أبو شعرة، إن أسعار السجاد يتم تحديدها وفق كل نوع، فالحرير يكون الأعلى تكلفة والأغلى ويتراوح بين 18 و20 ألف جنيه، بينما المزيج بين الصوف والحرير أقل تكلفة، وتوجد أنواع أخرى سعرها أقل من السجاد من الصوف والسجاد من القطن.

وأضاف «الشوري» لـ«الوطن»، أن السياح داخل مصر هم أكثر المشترين للسجاد اليدوي نظرا لارتفاع سعره، موضحا أن كميات كبيرة من السجاد يتم بيعها للتجار في خان الخليلي والمناطق الأثرية لزيادة الإقبال عليها، مؤكدا أن القرية هي الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السجاد اليدوي.

بداية تصنيع السجاد اليدوي في ساقية أبو شعرة

«القرية مشهورة بصناعة السجاد منذ عام 1957 وتعمل في صناعة سجاد الحرير بشكل أكبر والذي يعد الأغلى على مستوى العالم»، بهذه الكلمات بدأ هاني عوض مالك ورشة لصناعة السجاد في قرية ساقية أبو شعرة في أشمون حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن القرية فخر الصناعة المصرية والسجاد بها يستهدف به بيعه للأجانب والتصدير.

وأضاف أن بعض الأنواع من السجاد في قرية ساقية أبو شعرة يوجد بها مزيج بين الصوف والحرير، ويوجد سجاد من الصوف أيضا، مؤكدا أن القرية يعمل فيها الجميع علي صناعة السجاد وهو ما يقلل نسبة البطالة بالقرية، موضحا أن أجرة العامل باليومية تصل إلى 150 جنيها ويتم تحديدها وفق كفاءة كل عامل في المهنة.

أغلى سعر للسجاد في قرية ساقية أبو شعرة

وأشار إلى أن بعض الأنواع يصل سعر متر السجاد اليدوي فيها إلى 20 ألف جنيه، ويقل السعر وفق الخامات التي يتم الإعتماد عليها في التصنيع، موضحا أن الكثير من السيدات في قرية ساقية أبو شعرة بالمنوفية، يعملن في صناعة السجاد اليدوي داخل المنازل لأنها لا تحتاج مجهود شاق أو السفر خارج القرية.