«باب رزق» يسلط الضوء على الحرانية أشهر القرى في صناعة السجاد اليدوي

سلط برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، الضوء على الحرانية أشهر القرى في صناعة السجاد اليدوي، وقال الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني: «هنا في مصنع الحاج عامر القاضي، 32 سنة المكان يستقبل ناس، وكأنه متحف والذي يحتوي على أنواع وأشكال مختلفة من السجاد».

أفضل أنواع السجاد

وقال عامر القاضي: «سجادة البخارى تصنف بعد الحرير فهي صوف على حرير وهي 49 عقدة، وأخرى "أصفهان" وهي حرير على صوف أيضا، ولكن الرسمة بشكل مختلف، وهي تسع نحو 3 أشخاص، والمتر يستغرق عمله نحو شهرين».

الكليم والسجاد

وأوضح عامر القاضي أن الكليم يختلف، ويتم تصنيعه في مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.