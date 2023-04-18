«باب رزق» يسلط الضوء على الحرانية أشهر القرى في صناعة السجاد اليدوي
كتب:
محمد أسامة رمضان
07:17 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
باب رزق
سلط برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، الضوء على الحرانية أشهر القرى في صناعة السجاد اليدوي، وقال الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني: «هنا في مصنع الحاج عامر القاضي، 32 سنة المكان يستقبل ناس، وكأنه متحف والذي يحتوي على أنواع وأشكال مختلفة من السجاد».
أفضل أنواع السجاد
وقال عامر القاضي: «سجادة البخارى تصنف بعد الحرير فهي صوف على حرير وهي 49 عقدة، وأخرى "أصفهان" وهي حرير على صوف أيضا، ولكن الرسمة بشكل مختلف، وهي تسع نحو 3 أشخاص، والمتر يستغرق عمله نحو شهرين».
الكليم والسجاد
وأوضح عامر القاضي أن الكليم يختلف، ويتم تصنيعه في مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.