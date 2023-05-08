7 معلومات عن معرض أبو ظبي للكتاب 2023 قبل انطلاقه

يستعد مركز أبو ظبي للغة العربية، لإطلاق فعاليات الدورة الـ32 من معرض معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي يعد واحدا من أبرز المعارض العربية للكتاب.

كما يستعد اتحاد الناشرين المصريين للمشاركة في المعرض، إذ ذكر الاتحاد، في بيان صحفي مؤخرا، أنه جرى الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة لشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين بالمعرض بسعر شحن مناسب، عن كل طرد صادر شامل التخليص، وجميع المصاريف حتى دخول الطرود للجناح.

معلومات عن معرض أبوظبي للكتاب 2023