7 معلومات عن معرض أبو ظبي للكتاب 2023 قبل انطلاقه
كتب:
إلهام الكردوسي
07:54 ص | الإثنين 08 مايو 2023
معرض أبو ظبي للكتاب- أرشيفية
يستعد مركز أبو ظبي للغة العربية، لإطلاق فعاليات الدورة الـ32 من معرض معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي يعد واحدا من أبرز المعارض العربية للكتاب.
كما يستعد اتحاد الناشرين المصريين للمشاركة في المعرض، إذ ذكر الاتحاد، في بيان صحفي مؤخرا، أنه جرى الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة لشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين بالمعرض بسعر شحن مناسب، عن كل طرد صادر شامل التخليص، وجميع المصاريف حتى دخول الطرود للجناح.
معلومات عن معرض أبوظبي للكتاب 2023
- يقام معرض أبو ظبي للكتاب تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
- يقام المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.
- تستمر الفاعليات في الفترة من 22 حتى 28 من مايو 2023.
- وتحتفي الدورة هذا العام بمفهوم الاستدامة فكرة محورية، تماشيا مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاما للاستدامة.
- يشارك في الدورة نُخبة من كبار الأدباء والمفكِّرين والناشرين من معظم أنحاء العالم.
- ستشهد العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تسليط الضوء على طرق الاستدامة، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
- يتضمن البرنامج المصاحب 5 محاور أساسية تغطّي البرنامج الثقافي، برامج الفنون الإبداعية، برامج الأطفال والناشئة، والبرامج المهنية المتخصِّصة، إضافة إلى برامج الشركاء.