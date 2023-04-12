اتحاد الناشرين يستعد للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، مستجدات التجهيز للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته المقبلة خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو 2023.

شحن الكتب إلى معرض أبو ظبي 2023

وذكر الاتحاد، في بيان صحفي، أنه تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة لشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين بالمعرض بسعر شحن مناسب، عن كل طرد صادر شامل التخليص وجميع المصاريف حتى دخول الطرود للجناح ومبلغ 33 درهما إماراتيا عن كل طرد مرتجع شامل التخليص وجميع المصاريف حتى دخول الطرود لمخازن الشركة.

ولفت إلى أنه مع العلم بأنه يتم تسليم الطرود لشركة الشحن حتى 17 ابريل 2023، وسيتم تحصيل جنيه واحد إضافي (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29/5/2016 مع الالتزام بتعليمات الشحن المرفقة.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023

يحتفي معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 بإنجازات مؤسس علم الاجتماع الحديث ابن خلدون، حيث يهدف المعرض إلى إطلاع الزوار والمشاركين عل ى مجموعة متنوعة من مقاطع حياة ابن خلدون النيّرة.

تحل تركيا ضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، ويتميز جناحها ببرامج مميزة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، التي توفر للزوار فرصة للتعرف على ملامح هويتها الثقافية في أبوظبي.