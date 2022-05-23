مصطفى الفقي يشارك في افتتاح معرض أبو ظبي الدولي للكتاب

شارك الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في افتتاح الدورة الـ31 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وأفتتح المعرض الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الإماراتي بحضور الدكتور مصطفي الفقي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والعديد من رموز الثقافة والفكر.

الفقي يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة

وأكدت مكتبة الإسكندرية، في بيان لها، أن الشيخ سيف بن زايد حرص على استقبال الفقي، الذي عزاه في وفاة الشيخ خليفة قائلا: «رحم الله الشيخ خليفة، وجعل في ولي العهد الشيخ محمد بن زايد بن سلطان خير خلف لهذا السلف من الأسرة العربية الطيبة، التي تقود دولة الإمارات في ظل الظروف الدولية الصعبة والمشكلات الإقليمية».

معرض أبو ظبي الدولي للكتاب

ويستمر المعرض حتى 29 مايو الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نوعية من 1130 ناشرًا من أكثر من 80 دولة، يترافق حضورهم مع أكثر من 450 فعالية ثقافية ومعرفية وإبداعية، وأنشطة تفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

20 عاما على مكتبة الإسكندرية الجديدة

وكانت مكتبة الإسكندرية، قد احتفلت الأسبوع الماضي، بمرور 20 عامًا على افتتاح المكتبة الحديثة، التي تم افتتاحها في 16 أكتوبر 2002، والتي حضرها الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ولفيف من كبار المسئولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة والمثقفين.