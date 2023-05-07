أشرف سيف: عشقت الفن ووالدي تفاجأ بي على شاشة التليفزيون

قال الفنان أشرف سيف، إن والده الفنان الراحل وحيد سيف، لم يكن يعلم بدخوله الفن، موضحا أنه أراد النجاح بالاعتماد على نفسه ولم يكن أحد في الفن يعلم بحقيقة أنه نجل الفنان وحيد سيف.

وحيد سيف وألفت سكر

وأضاف خلال حلوله ضيفا على برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، أن والده وحيد سيف ووالدته الفنانة ألفت سكر انفصلا وهو في المرحلة الإعدادية، وأثر ذلك على حياته، موضحا أن والدته الفنانة ألفت سكر وهبت نفسها لأولادها: «أنا كنت متفوقا جدا في الدراسة ونجحت بمجموع كبير في الثانوية العامة والتحقت بكلية هندسة، وبعدها قلت لأمي وصارحتها أني عاوز أدخل معهد الفنون».

وتابع: «كانت اللجنة فيها أستاذةً كبار منهم كرم مطاوع وسعد أردش ومحسنة توفيق، ومقولتش لحد أنى ابن وحيد سيف، وقعدت 6 شهور في المعهد ومحدش يعرف، وقدمت مشهد للحلاج في اختبار الدخول للمعهد، وفى الأول قالوا لي أنت هندسة ايه اللى جابك هنا».

معرفة وحيد سيف بتمثيل نجله

وأضاف أشرف سيف، أن والده لم يكن يعلم أنه يمثل: «مرة كنت في المسرح وهو كان بيحب يشغل التلفزيون في غرفته ويوطي الصوت، وفجأة لقاني على الشاشة واندهش وقال أنا عارف صوته ده ابني، واتصل بيا وزعل أنى سيبت هندسة لكن بعد كده تقبل الأمر».