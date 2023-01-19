في ذكرى وفاته.. 6 أعمال لـ وحيد سيف ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما

10 سنوات تمر على ذكرى وفاة الفنان وحيد سيف، الذي غادر الحياة في مثل هذا اليوم 19 يناير عام 2013، بعد مشوار فني بدأ قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي، واستمر حتى عام 2010، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يقدر بأكثر من 300 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، وكثير من الشخصيات التي طالما أبدع فيها وارتبط بها الجمهور على اختلاف الأجيال.

ذكرى وفاة وحيد سيف الـ10

وفي قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، تم اختيار 6 أفلام للفنان وحيد سيف، وتستعرضهم «الوطن» في ذكرى وفاته الـ10، وذلك خلال السطور التالية:

فيلم زوجتي والكلب

عام 1971 شارك الفنان وحيد سيف، في فيلم زوجتي والكلب، أمام السندريلا سعاد حسني، محمود مرسي، نور الشريف، زيزي مصطفى إخراج سعيد مرزوق.

خلي بالك من زوزو

وفي عام 1972 جسّد «سيف»، شخصية شرابي متعهد الفنانين، خلال فيلم خلي بالك من زوزو، بطولة سعاد حسني، حسين فهمي، تحية كاريوكا، سمير غانم، للكاتب صلاح جاهين، إخراج حسن الإمام.

فيم «أريد حلا»

عام 1975 شارك وحيد سيف، في فيلم أريد حلا، أمام فاتن حمامة، رشدي أباظة، أمينة رزق، ليلى طاهر، كمال ياسين، رجاء حسين، للكاتبة حُسن شاه، إخراج سعيد مرزوق.

فيلم الكرنك

شارك في فيلم الكرنك عام 1975، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج علي بدرخان، بطولة سعاد حسني، فريد شوقي، كمال الشناوي، نور الشريف، شويكار.

فيلم المذنبون

عام 1976 شارك في فيلم المذنبون، أمام سهير رمزي، حسين فهمي، زبيدة ثروت، عمر الحريري، عادل أدهم، للكاتب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج سعيد مرزوق.

سواق الأتوبيس

شارك في فيلم سواق الأتوبيس عام 1982، أمام نور الشريف، ميرفت أمين، عماد حمدي، نبيلة السيد، زهرة العلا، تأليف محمد خان وبشير الديك، إخراج عاطف الطيب.