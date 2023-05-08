عمرو الليثي يعلن عودة أشرف سيف للتمثيل.. والأخير: ممكن بس بشرط

حل الفنان أشرف سيف، ضيفا على برنامج «واحد من الناس» عبر قناة الحياة، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، بعد فترة غياب طويلة عن الأضواء، وصلت إلى 15 عاما.

وأعلن عمرو الليثي، عودة الفنان أشرف سيف للتمثيل مرة أخرى، ليعقب «سيف»، بشرط أن تكون أعمال قيمة تفيد الجمهور.

وقال أشرف سيف، إنه متزوج من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي، مشيرا إلى أنها اعتزلت الفن بإرداتها الكاملة، بدون تدخل منه، موضحا «أخدت القرار قبل الزواج، وحفظت القرآن وتفرغت لتربية الأولاد».

كواليس عمله مع زوجته

أضاف أشرف سيف: «شاركت معاها في العديد من الأعمال، منها (قسمتي ونصيبي، خضرة والعنكوبت، وأصحاب المعالي)، وهي زعلانة إني بعدت عن التمثيل، كان فيه حاجة إيجابية في هذا الابتعاد، إني أعود إلى القراءة مرة أخرى وبقى عندي رصيد معرفي كبير».

رأي أشرف سيف في الفنانين الحاليين

تابع «سيف»، أنه معجب بكريم عبد العزيز، أحمد مكي، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، ومن الفنانات معجب بأداء هند صبري، و«دنيا سمير غانم رائعة في كل حاجة، في الترجيديا والكوميديا، وعمي سمير غانم، بدايته مع بابا في الإسكندرية و فرقة ثلاثي أضواء المسرح كانت بدايتهم، لم يكن جورج والضيف انضموا لها وقتها».

وكشف الفنان أشرف سيف، عن عمله على كتابة سيناريو عن الشيخ محمد رفعت، قدمه إلى أحد الكيانات الإعلامية الكبرى لإنتاجه، موضحا «اعجبوا بيه جدا، وهيتم تنفيذه إن شاء الله، لكن أنا مش همثل فيه، رغم إن بنته الحاجة هناء، طلبت مني أعمل شخصيته، علشان فيه شبه كبير بيني وبينه».