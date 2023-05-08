هجوم بمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية «كييف»

أكد عمدة كييف، وقوع هجوم بمسيرات استهدفت العاصمة الأوكرانية، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأوكراني في وقت سابق، إنه يتصدى لهجوم بالمسيرات غرب المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن هجوما بالمسيرات، استهدف عدة مناطق في كييف وأوديسا وخيرسون

انفجارات عنيفة في كييف وأوديسا

وأشارت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إلى وقوع انفجارات عنيفة في تشيرنيجيف وأوديسا بأوكرانيا، مضيفة أن انفجارات كييف وأوديسا وخيرسون كانت عنيفة وقوية للغاية.

وأوضحت المصادر، أن انفجارات أوديسا سببها هجمات صاروخية

بدورها، واصلت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، تقدمها في مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وفقا لما أعلنه مؤسس القوات يفجيني بريجوجين.

وأشار بريجوجين، إلى تقدم مجموعة فاجنر، 280 مترا في اتجاهات مختلفة لتسيطر على 53 ألف متر من باخموت، حيث يتبقى 2.37 كم مربع تحت سيطرة أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.