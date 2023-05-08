كشفت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع دوي انفجارات في منطقة كييف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية، بينها: «أوديسا، كيروفوجراد، دنيبروبتروفسك، فينيتسا، تشيركاسي، نيكولايف»، للتحذير من غارات جوية روسية.

كما دوت صافرات الإنذار في المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على شركات صينية تساعد روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.