آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. انفجارات تهز العاصمة كييف لليوم الرابع

دفعت موجة من الغارات الجوية من روسيا على أوكرانيا وتحديدًا على العاصمة كييف، السكان إلى البحث عن مأوى جديد مساء أمس الخميس، في رابع قصف من نوعه خلال أربعة أيام، وفق تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

أوكرانيا تسقط مسيرات روسية على العاصمة كييف

وبحسب التقرير تمكنت الدفاعات الجوية في أوكرانيا من إسقاط نحو 18 مسيرة من أصل 24 أطلقتها روسيا على العاصمة كييف، انتقامًا من الهجوم المزعوم على الكرملين هذا الأسبوع والتي استهدفت مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى أنها اضطرت إلى إسقاط إحدى طائراتها المسيرة على العاصمة بعد أن تعطلت.

واتهمت روسيا، أوكرانيا والولايات المتحدة بالتورط في هذا الهجوم، وهو ما نفاه البلدان بشدة.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الرسمية، عن المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي بوتين، سيرأس اجتماعًا لمجلس الأمن يوم الجمعة قد يشمل مناقشة الحادث.

أخبار روسيا وأوكرانيا

وبحسب تصريحات أفريل هينز مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، فإنه من غير المرجح أن تشن روسيا ما وصفه بـ«هجوم كبير» في عام 2023 بسبب نقص الذخائر والأفراد.

وقالت أثناء حديثها أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس الخميس، إن استمرار «حتى العمليات الهجومية المتواضعة» سيشكل تحديًا متزايدًا لروسيا.