مدبولي لـ«وفد البنك الدولي»: ملتزمون بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي،

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء، الشكر إلى فريد بلحاج، ووفد البنك الدولي، على الجهود التي بذلوها للانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027.

وأعرب مدبولي، عن تقدير الحكومة لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولي، مشيدا بدور البنك في تمويل مشروعات تنموية في مجالات حيوية متعددة تم تنفيذها في مصر على مدار العقود الماضية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنّ رئيس الوزراء أكد في هذا السياق، أنّ الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى اللقاءات المختلفة التي يعقدها مع ممثلي القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر بشأن مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية، من أجل إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بمصر.

من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اعتزاز البنك بعلاقات الشراكة مع مصر، مؤكدا أنّ إطلاق برنامج الشراكة القطرية مع مصر، بمثابة رسالة لإظهار الدعم والمساندة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. كما أشاد بلحاج بدور وزارة التعاون الدولي، في التوصل إلى برنامج الشراكة في صورته النهائية.

وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أنّ المقابلة تطرقت أيضا إلى تطورات الأزمة الجارية في السودان، حيث استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية لتسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان، وتقديم الخدمات الممكنة لهم.