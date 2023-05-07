وزير الخارجية يؤكد ضرورة وفاء الحكومة السورية والقوى الوطنية بالتزاماتها

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ضرورة وفاء كل من الحكومة السورية والقوى الوطنية والمكونات السورية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالأزمة، بالتزاماتها كل تجاه الآخر.

وأضاف «شكري» خلال مؤتمر صحفي، أنه في الوقت الذي تطلع به الدول العربية بمسؤولياتها بدفع السياسي للأزمة في سياق الجمود الدولة الحالي، فإنه على الحكومة السورية وكل الأطراف سالفة الذكر، المسؤولية الرئيسية للوصول لهذا الحل، وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة، لكي تعود سوريا للسوريين موحدة ومستقرة، ومستقلة كما نسعى جميعا.

ولفت إلى أنه فيما يخص السودان، المجلس الوزاري العربي ارتقى عقب دورة غير عادية، نظرا للتطورات الأخيرة والخطيرة والظروف الدقيقة التي يمر بها السودان الشقيق، التي بلغت ذورتها منذ 15 أبريل الماضي، التي لا يقتصر تأثيرها على السودان وشعبه فقط، لكن يمتد إلى كل دول جوار السودان.