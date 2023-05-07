مدبولي: الحكومة تحرص على تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية المختلفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية المختلفة وتحقيق التكامل بين التمويلات المقدمة من شركاء التنمية وفقا للميزة النسبية لكل شريك لتحقيق أكبر عائد ممكن لصالح المواطن المصري، وإتاحة الإمكانات المميزة للقطاعات المختلفة دون تمييز.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027، أنه من الضروري أن تتم صياغة كل الاستراتيجيات القطرية بين مصر وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف وفقا لمنهج يتسم بالشمول، ويتضمن مشاركة كل الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي والأكاديميين والخبراء وأصحاب الفكر.

وتابع: «اتسمت عملية صياغة الاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي من 2023 – 2027 بالشفافية المشاركة الفعالة من كل الأطراف ذات الصلة ونتج عن ذلك بلورة إطار استراتيجي يتوافق بشكل مباشر مع الأولويات والأهداف الوطنية وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية رؤية مصر 2030 وبرامج عمل الحكومة والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والاستراتيجيات القومية القطاعية».

وواصل: «تهدف الاستراتيجية لدعم مصر في بناء مسارات للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع وتحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجا ، وتهيئة الظروف المواكبة لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والقادرة على الصمود أمام الصدمات».