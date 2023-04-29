وزير التموين يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن توقيت بيع وشراء الذهب

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتوقع موجة من عدم الاستقرار في أسعار جرام الذهب وسعر الجنيه الذهب خلال الآونة المقبلة، خاصة مع موسم نزول المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم في مصر.

وزير التموين ينصح بعدم الإقبال على بيع الذهب في الوقت الحالي

ونصح وزير التموين بعدم الاقبال على بيع الذهب في الوقت الحالي، بسبب ما سيشهده الجرام من اضطرابات وعدم استقرار قريبا، معلنا عن اجتماع قريب مع شعبة الذهب من أجل صياغة مقترح لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين بالخارج النزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك، بهدف زيادة المعروض من الذهب داخل البلاد.

مقترح بعدم خضوع الذهب القادم من الخارج للجمارك

وأضاف وزير التموين، ردا على سؤال لـ«الوطن» عن مدى حدوث تدخل حكومي من أجل ضبط سوق الذهب الفترة المقبلة: «قوة السوق أقوى من اي تدخل إن لم تكن بأليات محكمة، وأرى أن زيادة المعروض في السوق سيتم من خلال نزول المصريين بالخارج بكميات ذهب محددة سيتم مناقشتها مع مجلس الوزراء، مع عدم خضوعه للجمارك».

ونوه وزير التموين إلى أن السبب في عدم الاستقرار في سوق الذهب والارتفاع الجنوني للسعر يرتبط بـ«سعر الذهب العالمي، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب»، موضحا أن الزيادة الكبيرة في سعر الذهب سببها زيادة الطلب من المواطنين مع محدودية المعروض من الذهب لدى التجار.