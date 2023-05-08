مسؤولة أممية تشيد بالتجربة المصرية الرائدة في تطوير المدن الجديدة

أجرى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، جولة تفقدية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعددا من مسئولي البرنامج.

جولة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة بمشروعات العاصمة الإدارية

وتجولت الدكتورة ميمونة محمد شريف، ومسئولو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، وكذا مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك».

واستمعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، إلى شرح تفصيلي عن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبدت إعجابها بالتجربة العمرانية المصرية، وبجهود الدولة المصرية في تطوير المدن وتحويلها إلى مراكز حضرية حديثة ومستدامة، تتمتع بالرفاهية، وتحقق جودة الحياة للمواطنين.

أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط

وأشارت الدكتورة ميمونة محمد شريف، إلى أهمية الاستفادة من تجربة دولة ماليزيا في إنشاء عاصمتها الإدارية الجديدة، وهي مدينة «بوتراجاي»، والتي اعتمدت على الإسكان الأخضر، وتخصيص مساحات كبيرة للحدائق والبحيرات والمسطحات المائية، داعية إلى ضرورة وضع الحوافز لتشجيع المواطنين على الانتقال والسكن بالمدن الجديدة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.