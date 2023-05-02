وزير النقل الأردني: العاصمة الإدارية الجديدة عمل هندسي فريد ومبهر

وصف المهندس ماهر أبوالسمن، وزير النقل الأردني، العاصمة الإدارية الجديدة بأنها عمل هندسي فريد ومبهر يدعو للفخر ومقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري على هذا الإنجاز الضخم، معربا عن سعاته البالغة بتواجده بمقر وزارة النقل المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول

وقال في تقرير صادر عن وزارة النقل، إن اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، بمثابة فرصة لالتقاء الأشقاء وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات النقل، خاصة مع عمق الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مشدداً على أهمية تعزيز وتوثيق أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في المجالات كافة.

شركة الجسر العربي للملاحة من نموذج ناجح للترابط العربي

كما أشاد السيد أحمد خلف مندوبا عن وزير النقل العراقي في اجتماعات الجمعية، بما تمثله شركة الجسر العربي للملاحة من نموذج ناجح للترابط العربي بين الدول الثلاث وعلى قدرة الشركة في التغلب على كافة التحديات التي واجهتها وتحقيق نتائج إيجابية.