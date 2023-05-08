وزير الإنتاج الحربي يوجه بزيادة نسب التصنيع المحلي والتوسع في التصدير

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بديوان عام الوزارة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنَّ هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على متابعة مستجدات الموضوعات والمشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

توجيه بالالتزام بمواعيد المشروعات

وعقب استعراض الموقف الحالي لكل جهة من الجهات التابعة، وجّه وزير الإنتاج الحربي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة والعمل على جذب استثمارات جديدة، إضافةً إلى أهمية الالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست على مختلف دول العالم ومنها مصر والتي فرضت العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من العمل.

ووجه بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة، والعمل على التوسع في تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للدول الشقيقة والصديقة، مؤكّداً أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية وأصدر توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى الباحثين والمبتكرين نظرًا للظروف الحالية وأن تعتمد المرحلة القادمة على البحوث الذاتية لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها حاليًا بالفعل داخل شركات الإنتاج الحربي إضافةً إلى إدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات ومطالب السوق.

توجيه بتطوير مختلف خطوط الإنتاج

كما وجّه الوزير محمد صلاح، بالحرص على تطوير مختلف خطوط الإنتاج وكذا تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي كيفًا وكمًا، مضيفًا «ننتوي الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة»، موضحًا أنَّ الوزارة ستحرص من خلال هذه الشراكات على أن تكون المنتجات التي يتم التعاون لتصنيعها تسد الاحتياجات المطلوبة بالسوق وهناك جدوى من تصنيعها وأن تكون منتجات قيّمة بما يليق بمكانة وزارة الإنتاج الحربي.

صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن الوزير محمد صلاح، شدد خلال الاجتماع على قيام السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير والاستفادة من طاقات وابتكارات أبناء الإنتاج الحربي والحرص على تدريبهم وتأهيلهم.

كما أوضح أنَّ وزير الإنتاج الحربي شدد على متابعة رؤساء القطاعات بمتابعة سير العمل في الشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف تقديم المساعدة ونقل الخبرات لاستكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات لتظل وزارة الإنتاج الحربي رائدة وركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر إلى جانب دورها المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، كما شدد وزير الإنتاج الحربي على وجوب التزام الجميع بإتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وضرورة التصدي لأي محاولات للتعدي على الحقوق القانونية للجهات التابعة.