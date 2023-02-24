موجز أخبار مصر هذا الأسبوع: قرارات لدعم التصنيع المحلي وتحقيق الأمن الغذائي

شهدت مصر خلال الأسبوع المنصرم، العديد من القرارات الحكومية الهادفة إلى دعم القطاعات في الدولة إلى جانب توفير كافة السلع الغذائية فضلا عن تبني قرارات تصب في صالح عمليات التصنيع المحلي، واستمرار دعم المواطن من قِبل الجهات المعنية فضلا عن دعما الأعمال الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، نرصدها في تقرير بعنوان موجز أخبار مصر هذا الأسبوع.

4 قرارات أصدرها مجلس الوزراء

وضمن موجز أخبار مصر هذا الأسبوع، أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات من بينها قرار مد المدة المحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي والسابق مدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2022 المشار إليه لمدة سنة أخرى تنتهي في 542024.

أما القرار الثاني فتضمن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021، بشأن إقامة 4 محطات للصرف الصحي في منطقة سنهور بمحافظة البحيرة، مع استبدال كشف الملاك الظاهرين، والرسم التخطيطي الإجمالي، والإحداثيات المرفقة بهذا القرار بكشف جديد، والقرار الأخير شمل تجديد تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للثقافة.

كما تضمن موجز أخبار مصر هذا الأسبوع، إعلان مجلس الوزراء عن تدشين منصة حوار للمشاركة المجتمعية كأكبر منصة تفاعلية للتواصل مع المواطنين في عملية صنع القرار، تزامنا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص قطعتي أرض في محافظتي السويس والبحر الأحمر لإقامة محطات تحلية مياه البحر عليها.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء بتوفير 350 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة السويس، كما افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء معرض سبورتس اكسبو في مركز معارض المنارة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وجاء في موجز أخبار مصر هذا الأسبوع، إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على 240 ألف طن قمح روسي لزيادة مخزون القمح الاستراتيجي، وتوريد 3 ملايين و200ألف طن قصب سكر من المزارعين.

كما ردت وزارة التموين على مزاعم بشأن إيقاف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات الحكومية، نافية ما يتردد، وأكدت عدم صدور أي قرارات في هذا الشأن ولا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات، وأوضحت أن الدعم يتم من كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

دعم قطاع الزراعة

وضمن موجز أخبار مصر هذا الأسبوع، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، وتنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي، وخاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.