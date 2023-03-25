عاجل.. «الصحة»: بدء التصنيع المحلي لـ3 لقاحات للكبار والصغار في فاكسيرا

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» إنَّ اليوم يشهد احتفالية كبيرة لتدشين انتاج اللقاح الخماسي والكبدي «ب» للرضع والكبدي «ب» للكبار، بالتعاون مع شركة «سيروم» الهندية وهي إحدى أكبر الشركات المنتجة للقاحات في العالم، لافتة إلى أنَّها المرحلة الثانية من الاتفاقية التي تمّ توقيعها عام 2019.

جاء ذلك خلال فعاليات تدشين المرحلة الثانية لاتفاقية التعاون مع شركة «سيروم» الهندية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد وعدد من كبار قيادات وزارة الصحة والسكان والعالمين في المجال الطبي لصناعة اللقاحات.

وأضافت الدكتور هبة والي، أنَّ منظمة الصحة العالمية تقف مع مصر كتف في كتف لإنتاج اللقاحات، مشيرة إلى تعزيز موقف مصر لتصبح من الدول المصدرة للقاحات بفضل جهود كل الفرق الطبية، مشيدة بالكوادر العالية للفرق الطبية في مصر.

وكشفت رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية أنَّه تمّ تدشين الاتفاقية مع شركة «سيروم» المرحلة الأولى وتمّ إنتاج 50 مليون جرعة ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات، مشيرة إلى أنَّ هذه التطعيمات قدمت إلى الأطفال ضمن حملات التطعيمية التي تدشنها وزارة الصحة، ولم يتحمل المواطن أعباء مالية لهذه الجرعات كلها مجانية.

وأعلنت افتتاح مصنع فاكسيرا الجديد في السادس من أكتوبر خلال الفترة القليلة القادمة بالتعاون مع هيئة الدواء وكذلك هيئة الشراء الموحدة لمراقبة خطوط الإنتاج التابعة للشركة لضمان تقديم رعاية صحية وخدمات تطعيمية لكبار السن والأطفال بشكل آمن وفعال، موضحة أنه سيتم فتح مجال التطعيمات وإضافة تطعيمات جديدة للأطفال والكبار خلال الفترة المقبلة.

وأكّدت توجيهات وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، بضرورة مراقبة الخطوط الإنتاجية والسعي نحو جعل مصر مركز لتصنيع اللقاحات لدول أفريقا ومتابعة كل التطورات على مستوى العالم وتوفيرها في مجال اللقاحات.