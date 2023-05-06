«القاهرة الإخبارية»: 50 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هزات ارتدادية ضرت اليابان، اليوم السبت، بعد 24 ساعة من وقوع زلزال قوي، أودى بحياة شخص على الأقل، إذ ضرب زلزال، الجمعة، وسط منطقة إيشيكاوا بلغت قوته 6.5 درجة على عُمق 12 كيلومترًا.

تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال

وأوضحت «القاهرة الإخبارية»، أن المسؤولين في اليابان يواصلون تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال والهزة الارتدادية بعد تدمير عدد من المباني.

وقوع أكثر من 50 هزّة ارتدادية

وأكدت القناة، وقوع أكثر من 50 هزّة ارتدادية، صباح السبت، فيما حذرت هيئة الأرصاد اليابانية من أن هطول أمطار غزيرة قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات أرضية في المنطقة، فيما أفادت وكالة إدارة الكوارث اليابانية، السبت، بأن هناك 29 مُصابًا على الأقل.