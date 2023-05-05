رئيس وزراء اليابان يلتقي برئيس موزمبيق في ختام جولته الأفريقية

التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا برئيس موزمبيق فيليبي نيوسي في العاصمة مابوتو، وذلك في المحطة الأخيرة من جولته الأفريقية التي شملت أربع دول.

اجتماع لمدة 90 دقيقة

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أن كيشيدا ونيوسي ناقشا خلال الاجتماع الذي استغرق 90 دقيقة، الاستئناف المبكر لمشروع غاز طبيعي في شمال موزمبيق الذي استثمرت فيه شركة تجارية يابانية مشيرة إلى أن هذا المشروع توقف بسبب تدهور الأوضاع الأمنية ​​في البلاد.

وأضاف التليفزيون أن الزعيمين ناقشا سبل تحقيق الاستقرار في الأوضاع من أجل الاستئناف المبكر لهذا المشروع، مشيرا إلى أن كيشيدا ونيوسي اتفقا على أهمية الحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون وتعزيزه فيما يتعلق بالأزمة الروسية على أوكرانيا، كما أكدا على معارضتهما أي محاولات أحادية الجانب من أجل تغيير الوضع الراهن بالقوة.

العلاقات بين اليابان وموزمبيق

وقال كيشيدا إنه اتفق مع نيوسي على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل أن تكون منطقة المحيط الهادي الهندي حرة ومفتوحة.