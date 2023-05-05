زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليابان.. وتوقف حركة القطارات

أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، في وسط اليابان، إذ بلغت قوته 6 درجات بمقياس شندو (شدة) وهو المقياس المستخدم في اليابان، على عمق 10 كيلومترات في محافظة إيشيكاوا الساعة 2:42 بعد الظهر.

زلزال اليابان

وأكدت وكالة الأرصاد، أنه لم ينتج عن الزلزاال حدوث «أمواج مد»، لكن من الممكن حدوث تغيرات في مستوى سطح البحر تقل عن 20 سنتيمترا، وفق تقرير نشر بموقع «japantimes».

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «NHK»، أن السلطات تحقق في تقارير عن وجود مباني متضررة، في حين لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقد أدى الزلزال إلى تعليق بعض خطوط القطارات، بما في ذلك «هوكوريكو شينكانسن» بين محطتي ناغانو وكانازاوا.

ويشار إلى أن الزلزال تبعته هزة ارتدادية بقياس 4 شندو، بعد وقت قصير.