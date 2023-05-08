«DMC» تبرز عدد «الوطن»: المحليات «عصب الإصلاح» في الشارع

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة DMC، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، حول ملف المحليات الذي طرح على طاولة الحوار الوطني، بعنوان: المحليات «عصب الإصلاح» في الشارع، وآخر حول الأزمة السورية، بعنوان: هنا دمشق من القاهرة.. سوريا تعود لـ«بيت العرب».

المحليات نبض الشارع المصري

وأكد سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، أهمية المحليات كونها نبض الشارع المصري، وغياب دورها على مدار الـ12 عاما مضت أدى للعديد من المشكلات، فضلا عن إحداث فجوة كبيرة بين الشارع والحكومة، لأنه مهما بذل مجلس النواب من مجهودات فأنه لن يستطيع تغطية كل المشكلات وطلبات المواطنين بشكل كافي.

وقال «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة DMC، إن المجالس المحلية المنتشرة في كل أنحاء مصر لها أهبة كبرى، مشيرًا إلى أنه من أهم محاور الحوار الوطني المحور السياسي الذي يضم ملف المحليات، إذ يضم الحوار الوطني يحتوي، لجنة خاصة بالمحليات لتناقش القانون الجديد والمنتظر المتعلق بهذا الملف، وسيكون هناك انتخابات محلية في أسرع وقت، والشباب مؤهل لخوض هذه الانتخابات.