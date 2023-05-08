«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن».. «8 سنوات من تطوير القطاعات التصديرية»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامي باسم طبانة، المُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن ملف القطاعات التصديرية والإنجازات فيها، بعنوان «8 سنوات من تطوير القطاعات التصديرية».

أهمية زيادة الصادرات

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ الدولة المصرية تبذل كبيرة للغاية لزيادة حجم الصادرات، كونها أحد موارد الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنّ توفير العملة الصعبة يتم من خلال زيادة فاتورة التصدير وخفض فاتورة الاستيراد، والأموال الناتجة عن التصدير تدخل في القطاعات التي تخدم المواطن المصري، متابعًا: «زيادة الصادرات تٌزيد العملة الصعبة، وبالتالي يتم ضخها في الاقتصاد القومي لتعود بالنفع على المواطن».

مصر تصدر منتجات كثيرة ومتنوعة

وأضاف القاضي، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ التقرير الصادر عن الحكومة المصرية بشأن إنجارات القطاعات التصديرية على مدار 8 سنوات، يرصد أقوال بعض المؤسسات الدولية العاملة في مجال الاقتصاد، والتي تشير إلى أنّ الحكومة المصرية حققت عددا كبيرا وضخما من الصادرات، موضحا أنّ مصر تصدر للعالم منتجات كثيرة للغاية منها الفاكهة والموالح، فضلا عن الأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها.