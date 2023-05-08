«الأرصاد»: استمرار برودة الطقس خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس الأمس شهد ارتفاع نسب الرطوبة نهارا، ولذلك لم نشعر بانخفاض كبير في درجات الحرارة، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم، لافتة إلى أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا هي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، نتيجة مرورها بالبحر المتوسط وتحملها بكميات كبيرة من بخار الماء، وبالتالي بدأت نسب الرطوبة ترتفع، ولكننا نشعر بالاستقرار خلال فترات النهار والأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد.

الطقس يشهد أجواء مائلة للدفء على المناطق الساحلية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الطقس يشهد أجواء مائلة للدفئ على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون الأجواء حارة على جنوب الصعيد نهارا، ولكننا مازلنا نشعر بالبرودة فترات الليل، خصوصا ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، خصوصا مع نشاط الرياح خلال فترات المساء ويستمر ساعات المغرب، مما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

الشعور بالبرودة بالطقس مستمر ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشعور بالبرودة بالطقس مستمر ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر ودرجات الحرارة الصغرى بين الـ17 درجة مئوية و18 درجة مئوية، هذا بالإضافة لوجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ولكنها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال وأنشطة يومية.