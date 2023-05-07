«الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار وعدم استقرار حالة الطقس غدا

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار فى حالة الطقس غدا الاثنين، على محافظات الوجه البحري، والسواحل الغربية للبلاد، والسواحل الشرقية للبلاد، وهي حالة متوقعة طوال فصل الربيع، الذي سيظل مستمر حتى 6 أسابيع مقبلة.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد في بيان، إلى أننا نتمتع هذه الأيام بأجواء ربيعية، إذ تنخفض درجات الحرارة مع بداية ساعات المساء، في حين يسود طقس مائل للحرارة نهارا، بداية من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، في حين يسود طقس حار على محافظات جنوب البلاد، مع استمرار نشاط الرياح فى حالة الطقس غدا الاثنين، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

وأكدت أن هذه الأجواء ستستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل، حيث نشهد تغير في حالة الطقس ودرجات الحرارة، بداية من صباح الأربعاء المقبل، بعد تغير اتجاهات الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد حاليا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة، غدا الاثنين 8-5-2023، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 27 - 15.

- العاصمة الإدارية 27 - 17.

- أكتوبر 27 - 16.

- بنها 27 - 17.

- دمنهور 26 - 16.

- وادي النطرون 26 - 15.

- كفر الشيخ 27 - 17.

- المنصورة 26 - 16.

- الزقازيق 27 - 17.

- شبين الكوم 27 - 17.

- طنطا 27 - 17.

- دمياط 26 - 18.

- بورسعيد 22 - 17.

- الإسماعيلية 28 - 18.

- السويس 27 - 17.

- العريش 21 - 16.

- رفح 22 - 16.

- رأس سدر29 - 18.

- نخل 27 - 13.

- كاترين 23 - 18.

- الطور 30 - 18.

- طابا 28 - 22.

- شرم الشيخ 30 - 20.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 16.

- السلوم 23 - 16.

- سيوة 27 - 18.

- رأس غارب 30 - 22.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 29 - 22.

- مرسى علم 30 - 21.

- شلاتين 31 - 20.

- حلايب 28- 20.

- أبو رماد 28 - 20.

- رأس حدربة 28 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 28 - 17.

- المنيا 29 - 18.

- أسيوط 29 - 17.

- سوهاج 30 - 18.

- قنا 32 - 19.

- الأقصر 32 - 19.

- أسوان 33 - 20.

- الوادي الجديد 31 - 21.

- أبو سمبل 32 - 21.