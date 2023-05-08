حملات لضبط مركبات «التوك توك» المخالفة في نجع حمادي بقنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، بالتعاون مع وحدة مرور نجع حمادي، شن الحملات لضبط المركبات المخالفة وكذلك سائقي هذه المركبات الذين لا يحملون ترخيص بعد تكرار التحذيرات على عموم شوارع المدينة، وذلك لضبط المخالفين وتسيير الحركة المرورية خصوصًا في أوقات الذروة والظهور بالشكل الحضاري اللائق، واستهدفت الحملات الطرق العامة والرئيسية والفرعية بنطاق المدينة.

وأكد «أنور»، رئيس مجلس مدينة نجع حمادي، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضبط المخالفين أولًا بأول لضمان السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات المرورية.

ضبط مركبات توك توك مخالفة في نجع حمادي

وقال إنّ هذه الحملات المرورية جاءت بعد تحذيرات بشأن عدم دخول مركبة (التوك توك) داخل المدينة، وكذلك فرض السيطرة على المركبات التي لا تحمل ترخيصًا للقضاء على الفوضى المرورية.

وأكد أنّ الحملات مستمرة، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 4 مركبات (توك توك).

الحركة المرورية في قنا

وتأتي الحملات، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لجميع الوحدات المحلية، بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة لتيسير الحركة المرورية وتخفيف الاختناقات المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري لكل مدينة بالمحافظة.