إصابة 4 في حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بـ«صحراوي المنيا»

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا.

حادث تصادم بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص بتوك توك، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، في زمام الوحدة المحلية لقرية ميانة.

إصابة 4 أشخاص من مركز سمالوط

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، رجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كل من: عبد الرحمن عزت محمود 28 عاما، عماد سمير عدلي 28 عاما، روماني أسحق نسيم 27 عاما، فادي يونان عبد الله 23 عاما، جميعهم يعملون مراقبين بالصحة، ويقيمون في قرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل في مركز بني مزار، لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات وانتقل رجال وحدة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.