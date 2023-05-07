محافظة قنا: تدريب 80 فتاة في 4 ورش حياكة بفرع «القومي للمرأة»

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جوله تفقدية بالورش التدريبية التي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، لتدريب الفتيات على أعمال الحياكة «الباترون والقص والخياطة»، وأعمال إنتاج صابون البشرة، وذلك برفقة الدكتورة هدى سعد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

ورش تدريبية للحياكة

وقال محافظ قنا، إن فرع المجلس القومي للمرأة بقنا ينفذ 4 ورش تدريبية في مجال تعليم الباترون والقص والخياطة تستمر لمدة 15 يوما، تستهدف تدريب 80 فتاة ممن تلقين تدريب ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة بمركزي الوقف ودشنا.

وتشمل التدريبات تعريف السيدات والفتيات كيفية قراءة الباترون ومعرفة أماكن بيع الخامات وكيفية تسعير منتجاتهن وبيعها، فضلا عن تنفيذ عدد 14 ورشة لتدريب الفتيات على إنتاج صابون البشرة، تستهدف تدريب 180 فتاة من قرى المفرجية وجزيرة مطيرة والجمالية بمركز قوص، و120 فتاة من قرى العطيات وفاو بحري وأبو مناع بحري مركز دشنا، و120 فتاة من قرية بخانس بمركز أبو تشت، و60 فتاة من قرى المراشدة والوقف والقلمينا بمركز الوقف، مشيرا إلى أنه من المتوقع الوصول إلى تدريب 810 فتيات بقرى حياة كريمة ممن تدربن سابقا على ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن المرأة القنائية لديها القدرة على الإبداع وإنتاج منتجات ذات جودة عالية.

المجلس القومي للمرأة بقنا

من جانبها ذكرت الدكتورة هدى سعد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، أن فرع المجلس نجح في تدريب 45 فتاة بقرى مركز الوقف على الخياطة والقص خلال شهر أكتوبر الماضي، ونجحن في إنتاج 4500 شنطة، مشيرة إلى استمرار تنظيم فعاليات الدورات التدريبية للسيدات والفتيات وذلك للتأهيل وصقل المهارات والخبرات وتشجيع السيدات والفتيات لدخول سوق العمل الحر، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في تحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية.