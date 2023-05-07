مصرع سائق توك توك في حادث سير على الطريق الأوسطي بحلوان

شهد الطريق الأوسطي المتجه من مدينة حلوان جنوب القاهرة إلى الجيزة، واقعة مأساوية بعدما انحرفت عجلات توك توك بالطريق، ما أدى لانقلابه ومصرع قائد المركبة ذات الثلاث عجلات فور وصوله إلى المستشفى، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حادث مأساوي على الطريق الأوسطي

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت إشارة لغرفة عمليات النجدة من المستشفى العام بوصول «كريم ممدوح إسماعيل مبروك»، 25 عاما، سائق توك توك، ومقيم كفر العلو دائرة قسم شرطة حلوان، مصابًا باشتباه بكسر في الوجه وقاع الجمجمة، وكدمات متفرقة بالجسم، نتيجة حادث تصادم بالطريق الأوسطي.

فارق الحياة بعد دقائق قليلة من الحادث

على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، ولكن لم يتمكنوا من استجوابه، وبعدها بدقائق توفي المصاب وتم التواصل مع أهله والذين وصلوا إلى المستشفى ولم يتهموا أحدا، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وأصدرت النيابة العامة قرارًا بدفن المتوفى، وتسلم الجثمان لأهله.