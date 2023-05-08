شروط قبول الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية.. لا زيادة في المصروفات

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه الدوري الذي عقد أمس، عدد من الاشتراطات والقواعد الرئيسية بشأن قبول تحويل الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية والدولية، من الخارج، بينها حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعات بجانب عدد من القرارات التي أقرها مجلس الوزراء .

تنسيق الجامعات 2024

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، في بيان، أن هناك توجيها من القيادة السياسية والوزارة والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بضرورة تقديم الدعم الكامل لكافة الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات السودانية والراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

مصروفات العام الدراسي الجاري

ولفتت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بالمصروفات للالتحاق من المتوقع أن يتم التعامل بنفس مصروفات العام الدراسي الجاري 2022-2023 التي جرى قبول الطلاب بها العام الماضي وذلك من حيث المبدأ ولا توجد أية قرارات أو توجه بشأن زيادة المصروفات الدراسية عن مصاريف الطلاب المقبولين العام الجاري، وهناك استعدادات تتم على أعلى مستوى وأن الجامعات في انتظار وصول اللائحة التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بشأن قواعد قبول هؤلاء الطلاب.