بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. تعرف على مصاريف الجامعات الخاصة 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة، وكشفت عن الحدود الدنيا للكليات للشعبتين العلمي والأدبي، وبعد إعلان النتائج بدأ طلاب الثانوية العامة بالبحث عبر محركات البحث المختلفة عن مصاريف الجامعات الخاصة 2022.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022-2023

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف الجامعات الخاصة 2022-2023، وذلك بالجنيه المصري:

جامعة مصر للعلوم

الصيدلة: 72 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

الهندسة: 55 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين.

الطب البشري: 130 ألف جنيه.

التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين.

التمريض: 36 ألف جنيه.

التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

جامعة الدلتا للعلوم

العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

الطب البشري: 124 ألف جنيه.

الصيدلة: 78 ألف جنيه «كلنيكية» و73 ألف جنيه «فارما».

إدارة الأعمال: 24 ألف جنيه.

الآداب: 21 ألف جنيه.

الذكاء الاصطناعي: 42 ألف جنيه.

طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 33 ألف جنيه.

الهندسة: 35 ألف جنيه.

الجامعة البريطانية في مصر

الهندسة: 160 ألف جنيه.

الصيدلة: 125 ألف جنيه.

التمريض: 48 ألف جنيه.

طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

الطاقة: 130 ألف جنيه.

الصيدلة «كلينك»: 135 ألف جنيه.

الحقوق: 105 ألف جنيه.

الفنون: 160 ألف جنيه.

الإدارة و العلوم السياسية: 145 ألف جنيه

جامعة «ميريت»

الصيدلة: 65 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 68 ألف جنيه.

الطب البشري: 120 ألف جنيه.

جامعة الأهرام الكندية

إدارة الأعمال: 48 ألف جنيه.

التصميم والفنون: 58 ألف جنيه.

الهندسة: 58 ألف جنيه.

الحاسبات: 51 ألف جنيه.

الإعلام «عربي»: 43 ألف جنيه.

الصيدلة «كلينيكال»: 88 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 73 ألف جنيه.

الصيدلة: 88 ألفًا و960 جنيهًا.

الإعلام «إنجليزي»: 48 ألف جنيه.

طب الأسنان: 124 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 43 ألف جنيه.

الجامعة الحديثة

التمريض: 35 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

الطب البشري: 120 ألف جنيه.

الهندسة: 46 ألف جنيه.

الإدارة: 42 ألف جنيه.

الصيدلة «إكلينكية» 85 ألف جنيه.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

الإعلام: 42 ألف جنيه.

الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»

جامعة «حورس»

الطب البشري: 125 ألف جنيه.

الهندسة: 39 ألف جنيه. .

طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

الصيدلة: 72 ألف جنيه «فارما».

إدارة الأعمال: 17 ألف جنيه عربي.

العلاج الطبيعي: 78 ألف جنيه.

الجامعة الروسية للتيرم الواحد

الصيدلة:41 ألف جنيه.

علوم البيانات: 24 ألف جنيه ت

العلوم في الاقتصاد:21 ألف جنيه.

إدارة الأعمال: 21 ألف جنيه.

العلوم في المحاسبة: 21000 جنيه.

العلوم في العلوم السياسية: 21 ألف جنيه.

الهندسة: 30 ألف جنيه.

تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية: 21 ألف جنيه.

الفم والأسنان: 57 ألف جنيه.

جامعة النهضة «التيرم الواحد»

الطب: 87.5 ألف جنيه.

علوم الحاسب: 24 ألف جنيه.

الإعلام: 22.5 ألف جنيه.

الهندسة: 34.1 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 44.5 ألف جنيه.

طب الفم والأسنان: 64.5 ألف جنيه.

إدارة الأعمال «عربي»: 13.5 ألف جنيه.

وإدارة الأعمال «إنجليزي»: 22.5 ألف جنيه.

الصيدلة: 49.5 ألف جنيه.

الجامعة الصينية

العلاج طبيعي: 78 ألف جنيه.

الهندسة: 56 ألف جنيه.

صيدلة: 98 ألف جنيه.

الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.

جامعة بدر

طب الفم والأسنان: 145 ألف جنيه.

الحقوق: 65 ألف جنيه.

الطب البيطري: 90 ألف جنيه.

التكنولوجيا الحيوية: 65 ألف جنيه.

الفنون التطبيقية: 65 ألف جنيه.

الصيدلة الإكلينيكية: 98 ألف جنيه.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 65 ألف جنيه.

التمريض: 43 ألف جنيه.

الطب البشرى: 199 ألف جنيه.

العلوم السينمائية والمسرحية: 80 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

العلوم السياسية: 65 ألف جنيه.

الهندسة والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه.

دراسات عليا لغات وترجمة: 70 ألف جنيه.

الإدارة والعلوم المالية: 60 ألف جنيه.

الإعلام: 70 ألف جنيه.

الصيدلة الدوائية: 92 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 89 ألف جنيه.

الجامعة المصرية اليابانية:

علوم الحاسب: 62 ألف جنيه.

إدارة الأعمال الدولية: 62 ألف جنيه.

الهندسة: 80 ألف جنيه.

الصيدلة: 85 ألف جنيه.

جامعة 6 أكتوبر

الطب: 125 ألف جنيه.

طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

الهندسة: 60 ألف جنيه.

السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و25 ألف جنيه للشعبة العربية.

الصيدلة: 85 ألف جنيه لبرنامج «فارم دي» 95 ألف جنيه الصيدلة الإكلينيكية.

التمريض: 25 ألف جنيه.

الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و30 ألف جنيه للشعبة العربية.

تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

جامعة مصر الدولية

الإعلام: 109 ألف جنيه

طب الفم والأسنان: 192 ألف جنيه

البيزنس: 109 ألف جنيه

العلوم الهندسية والآداب: 98 ألف جنيه

الألسن: 79 ألف جنيه

الصيدلة فارم: تبلغ 116ألف جنيه

الصيدلة إكلينكال: 116 ألف جنيه

علوم الحاسب: 97 ألف جنيه

جامعة فاروس

الدراسات القانونية: 53 ألف جنيه.

الصيدلة: 104 آلاف جنيه «فارم d» و94 ألف جنيه «إكلينك».

العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

تكنولوجيا العلوم الصحية: 77 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 67 ألف جنيه.

الهندسة: 75 ألف جنيه.

العلوم المالية والإدارية: 69 ألف جنيه.

الإعلام: 66 ألف جنيه.

السياحة والفنادق: 57 ألف جنيه

كلية طب الفم والأسنان: 161 ألف جنيه.

علوم الحاسب: 72 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر للمعلوماتيه 2022

علوم الحاسب والمعلومات للطلاب المصريين بـ172 ألف جنيه.

الفنون الرقمية والتصميم فإنها تقدر بـ189 ألف جنيه.

الهندسة 180 ألف جنيه.

تكنولوجيا الأعمال تبلغ 164 ألف جنيه.

مصاريف جامعة سيناء 2022-2023

فرع العريش:

طب الأسنان: 155,710 ألف جنيه.

الصيدلة: 108,045 ألف جنيه.

الهندسة: 62,206 ألف جنيه.

تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 41,490 ألف جنيه.

جامعة سيناء فرع القنطرة:

الإعلام: 50,441 ألف جنيه للشعبة الإنجليزي.

تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 53,730 ألف جنيه.

الصيدلة: 120,499 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 117,195 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 69,030 ألف جنيه.

الإعلام: 45,162 ألف جنيه للشعبة العربي.

كلية إدارة الأعمال: 51,652 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 162,595 ألف جنيه.