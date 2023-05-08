أسعار تذاكر أتوبيسات بالإسكندرية 2023.. النقل العام والمكيف والسياحي

اعتمدت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، التعريفة الجديدة التي تخص أسعار أتوبيسات النقل العام في الإسكندرية 2023 بعد تحريك سعر السولار، بزيادة بنسبة من 10 إلى 20%، وذلك على مستوى 4 خدمات، تقدمها الهيئة لتتناسب مع احتياجات الجمهور السكندري.

وتقدم «الوطن» أسعار أتوبيسات النقل العام الجديدة في الإسكندرية لعام 2023 الجاري بكل الفئات المتاحة، التي تشمل 4 فئات مقسمة إلى 12 تذكرة مختلفة حسب حجم الطرق المقطوعة، فيما تم جبر كسور الجنيه لأقرب قيمة.

أسعار أتوبيسات الإسكندرية الخدمة العادية

وشهدت أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام في الإسكندرية لفئة الخدمة العادية، تحريكًا لـ3 أنواع تذاكر، وأصبحت كالتالي:

- 2.1 إلى 2.5 جنيه.

- 2.65 إلى 3 جنيهات.

- 3.2 إلى 3.5 جنيه.

أسعار أتوبيسات الإسكندرية الخدمة المميزة

وشهدت أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام في الإسكندرية لفئة الخدمة المميزة، تحريكًا لنوعي تذاكر، وأصبحت كالتالي:

- 4 إلى 4.5 جنيه.

- 6 إلى 6.5 جنيه.

أسعار أتوبيسات الإسكندرية الخدمة المكيفة

وشهدت أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام في الإسكندرية لفئة الخدمة المكيفة، تحريكًا لـ5 أنواع تذاكر، وأصبحت كالتالي:

- 5.35 إلى 6 جنيهات.

- 7.45 إلى 8 جنيهات.

- 8.5 إلى 9.5 جنيه.

- 10.5 إلى 11.5 جنيه.

- 15 إلى 16.5 جنيه.

أسعار الأتوبيس السياحي في الإسكندرية

وجاءت أسعار تذاكر الأتوبيس السياحي في الإسكندرية كالتالي:

- 15.5 إلى 17 جنيهًا.

- 20 إلى 22 جنيهًا.