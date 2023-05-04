أسعار تذاكر ترام الإسكندرية 2023 بعد تعديل تعريفة المواصلات

وقع تعديل في تعريفة تذاكر ترام الإسكندرية، بعد تحريك سعر السولار اليوم، حيث ارتفعت قيمة التذاكر بنسبة تصل إلى 50%، وعلى الرغم من ذلك يبقى الترام أرخص وسيلة مواصلات في الإسكندرية بعد تلك الزيادة.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، أسعار تذاكر ترام الإسكندرية بعد تعديل تعريفة المواصلات في الإسكندرية اليوم، وذلك لكافة فئات الترام بحسب ما أعلنته الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

أسعار تذاكر ترام الإسكندرية 2023

- وبحسب تعريفة مواصلات الإسكندرية الجديدة فإن الخدمة العادية في الترام ارتفعت من جنيه إلى 1.5 جنيه.

- الخدمة المميزة في ترام الإسكندرية ارتفعت من 2 جنيه إلى 2.5 جنيه.

- الخدمة المكيفة في ترام الإسكندرية تنقسم إلى نوعين، الأولى ارتفعت من 5 إلى 5.5 جنيه والثانية من 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

ترام الإسكندرية.. نزهة ترفيهية

ويمثل ترام الإسكندرية نزهة ترفيهية لسكان المدينة وللسياح، فالرحلة عبر الترام ذي العربات الزرقاء، والمكون من 3 قطارات تأخذك في قلب المناطق الجميلة بالإسكندرية، ومن أشهر محطاته، محطة الرمل، والقائد إبراهيم ورشدي وباكوس وصفر وشوتز وزيزنيا وجناكليس، ومعظم هذه الأحياء استمدت أسماءها من أسماء الأجانب من البارونات والباشوات، الذين كانوا يقيمون بها.

مواعيد عمل ترام الإسكندرية

وتبدأ مواعيد عمل ترام الإسكندرية في تمام الساعة الرابعة فجرا، ليستقله العمال في الذهاب إلى الورش والمصانع، ويستمر في العمل حتى الواحدة بعد منتصف الليل.