محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ تعريفة المواصلات الجديدة ويحذر السائقين

شن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة على الموقف الجديد وموقف محطة مصر، لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التي اعتمدتها محافظة الإسكندرية اليوم تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، واللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية.

إجراءات فورية تجاه مخالفات التعريفة الجديدة المعتمدة

وخلال الجولة؛ أكد المحافظ على وضع إجراءات فورية رادعة وصارمة تجاه أي مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات من السائقين، مشدداً أننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في التعريفة.

وأضاف الشريف أنه تم مراعاة مصلحة كل من السائق والمواطن عند وضع التعريفة، مؤكدًا أن هناك متابعة لحظية على مدار اليوم على المواقف، ومحطات الوقود من جميع الأجهزة التنفيذية من رؤساء الأحياء وإدارة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين لضبط أي مخالفة والضرب بيد من حديد على من يخالف.

أرقام شكاوى المواطنين

واستمع محافظ الإسكندرية لبعض شكاوى المواطنين واستفساراتهم، مُوضحًا أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين، وهناك أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة 114، 4234131، 4234132، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136.